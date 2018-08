Stiri pe aceeasi tema

- Prin punctele de frontiera au trecut, in ultimele 24 de ore, peste 221.700 de persoane, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara, si aproximativ 53.000 de mijloace de transport, potrivit site-ului Politiei de Frontiera. Nu s-a permis intrarea in tara a 23 de cetateni straini deoarece…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a suplimentat personalul de control si a stabilit masuri de optimizare a utilizarii infrastructurii adiacente, pentru evitarea aglomerarii si congestionarii cailor rutiere in punctele de trecere a frontierei, pe perioada vacantei de vara, informeaza…

- Catalin Ionita a cerut, marți, incetarea imputernicirii in functia de inspector general al Politiei Romane, din considerente personale, anunta Ministerul de Interne. Noul sef al Politiei Romane este Ioan Buda, fostul sef al Politiei de Frontiera, anunța Mediafax. Alex Militaru The post Ioan Buda, noul…

- Mai multe pachete cu bijuterii de argint au fost descoperite de poliția de frontiera Foltești – Iași in bancheta unui microbuz condus de un cetațean moldovean, in varsta de 50 de ani. In urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit, in bancheta destinata…

- Politistii de frontiera din Borș (Bihor) au descoperit 32 de persoane din Irak, Afganistan si Iran, care au incercat sa iasa ilegal din tara, solicitante de azil in Romania, ascunse in remorca unui automarfar, informeaza un comunicat de presa al Poliției de Frontiera. Marți, in jurul orei 08.30, la…

- DIICOT a efectuat, miercuri dimineata, 57 de perchezitii domiciliare in Bucuresti, judetul Ilfov si Giurgiu, la celebrul clan interlop Ștoaca. Este vizata destructurarea gruparii specializate in trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, trafic de influenta, trafic de persoane,…

- Aproximativ 18.000 de soldati din 19 tari, in principal membre ale NATO, vor participa la exercitiul Saber Strike care incepe duminica in Polonia si tarile baltice, condus de armata americana pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta desfasurare, una dintre…