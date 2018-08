Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 iul – Sputnik. Șeful adjunct al Poliției de Frontiera, Veaceslav Garștea, a efectuat vizite inopinate la punctele de trecere Giurgiulești-Reni și Giurgiulești-Galați. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, în urma acestor vizite a fost confirmat faptul ca activitatea…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Poliția de Frontiera vor întreprinde acțiuni în comun pentru a preveni raspândirea Pestei Porcine Africane la punctele de trecere a frontierei. Prima masura luata de cele doua instituții este aceea…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Poliția de Frontiera fac verificari in punctele vamale, pentru prevenirea intrarii in țara a produselor de origine animala prin care s-ar putea tansmite virusul pestei porcine africane, potrivit Autoritatații, scrie…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni

- In Vama Bors, soferii camioanelor au fost nevoiti sa astepte cate 110 minute pentru a parasi teritoriul tarii in timp ce la Petea perioada de asteptare a fost de aproximativ 120 de minute, informeaza MEDIAFAX. Timpii de asteptare ridicati pentru camioane sunt pusi pe seama restrictiilor de trafic…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II –Csanadpalota, in colaborare cu polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timiș, au depistat sambata, 26 mai, in jurul orei 3:00 la PTF Nadlac II – Csanadpalota, patru persoane din…

- In perioada 25 - 28 mai, in medie, zilnic, in intreaga tara vor actiona 23.600 de politisti, pompieri, jandarmi si politisti de frontiera.Efectivele de ordine publica ale Politiei si ale Jandarmeriei vor fi prezente, in special, in locurile aglomerate unde exista riscul sa fie comise contraventii…

- CHIȘINAU, 8 mai — Sputnik. Au trecut sarbatorile pascale și Poliția de Frontiera reia practica de anul trecut de a le înmâna citații șoferilor ce se eschiveaza de la raspunderea contravenționala chiar la punctele de trecere a frontierei. Și anume: polițiștii de Frontiera,…