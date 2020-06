Stiri pe aceeasi tema

- Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari miercuri, 20 mai, au efectuat formalitatile de control aproximativ 38.200 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 22.400 mijloace de transport (din care 15.800 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 20.200 persoane cu 11.600…

- Politia de Frontiera a anuntat ca duminica au intrat in Romania 22.500 de persoane, dintre care 16.900 din Ungaria. In total, 7.000 de persoane au fost trimise in izolare. Timpi de asteptare mari se inregistreaza si luni in vamile de la granita cu Ungaria, autoturismele asteptande 240 de minute la Nadlac.…

- Politia de Frontiera a anuntat ca duminica au intrat in Romania 22.500 de persoane, dintre care 16.900 din Ungaria. In total, 7.000 de persoane au fost trimise in izolare. Timpi de asteptare mari se inregistreaza si luni in vamile de la granita cu Ungaria, autoturismele asteptande 240 de minute la…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 24.600 persoane, cetateni romani si straini, si 15.500 mijloace de transport, informeaza duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 12.000 persoane cu 8.400 mijloace…

- Cea mai tranzitata ramane in continuare granița cu Ungaria, pe unde au intrat aproximativ 6.500 de persoane, cu 4.600 de mijloace de transport. Poliția de Frontiera amintește ca in prezent formalitațile de la granița includ și un control epidemiologic, dupa care mașinile sunt preluate de catre echipaje…

- Politia de Frontiera anunta ca „in ultimele 24 de ore, la frontiera cu Ungaria s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control aproximativ 11.400 de persoane si 8.000 de mijloace de transport, din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 7.900 de persoane cu 3.600 mijloace de…

- Aproximativ 2.500 de persoane din convoiul care a traversat Ungaria in noaptea de marti spre miercuri au intrat deja in tara, in cateva ore de la sosirea in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, anunta Politia de Frontiera intr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, convoiul a ajuns…

- Aproximativ 2.500 de persoane din convoiul care a traversat Ungaria in noaptea de marti spre miercuri au intrat deja in tara, in cateva ore de la sosirea in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, anunta Politia de Frontiera intr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, convoiul a ajuns…