- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. “In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care 28.563…

- Poliția de Frontiera informeaza ca pe tot parcursul zilei de joi, 3 martie, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret au intrat in țara 8.393 de persoane, dintre care 6.720 de ucraineni. Totodata, au intrat in Romania 1.522 de mijloace de transport. Poliția de Frontiera informeaza ca pe tot parcursul…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- In ultimele 8 zile, in Romania au intrat in total 139.050 de refugiați ucraineni si au iesit 87.676, potrivit anunțului facut joi, 3 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 78.318 de persoane, dintre care 25.924…

- Peste 100.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea conflictului din Ucraina, mai mult de jumatate dintre ei, fiind in tranzit catre alte state din vestul Europei, conform datelor Politiei de Frontiera.

- In ultimele 7 zile, in Romania au intrat in total 113.100 de refugiați ucraineni si au iesit 68.100, potrivit anunțului facut miercuri, 2 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 71.364 de persoane, dintre care…

- Marti, 1 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.364 de persoane, dintre care 23.862 cetateni ucraineni, in crestere cu 5,6 fata de ziua precedenta, anunta miercuri, 2 martie, Politia de Frontiera. Astfel, pe la frontiera cu Ucraina…

- In data de 26 februarie 2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 83.635 de persoane crestere de 14,5 fata de ziua precedenta , dintre care 18.558 cetateni ucraineni in crestere cu 30 anunta Politia de Frontiera.Pe la frontiera cu…