Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 15.400 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, dintre acestea 10.100 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, a informat, sambata dimineata, Politia de Frontiera Romana.Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au…

- Aproximativ 2.500 de persoane din convoiul care a traversat Ungaria in noaptea de marti spre miercuri au intrat deja in tara, in cateva ore de la sosirea in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, anunta Politia de Frontiera intr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, convoiul a ajuns…

- Aproximativ 2.500 de persoane din convoiul care a traversat Ungaria in noaptea de marti spre miercuri au intrat deja in tara, in cateva ore de la sosirea in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, anunta Politia de Frontiera intr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, convoiul a ajuns…

- Operatorul Atlassib a anuntat, marti, ca isi suspenda transportul international de persoane in toate tarile din Europa, pentru prima data in ultimii 30 de ani, dupa ce Ungaria a decis inchiderea granitelor ca masura de prevenire a raspandirii noului coronavirus."In cei aproape 30 de ani de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Diosig, judetul Bihor, au depistat intr-un intr-un autoturism condus de un cetatean roman, doi barbati si doua femei din Sri Lanka, solicitanti de azil in Romania, care se indreptau spre frontiera cu Ungaria, cu scopul de a trece ilegal…

- Un soldat thailandez a ucis sambata cel putin 17 persoane in Korat, un oras din nord-estul Thailandei, a anuntat politia sambata, relateaza AFP potrivit Agerpres. Exista ''peste 10 morti'' si numerosi raniti, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei, Krissana Pattanacharoen. Autoritatile,…

- O ampla operatiune de evacuare a unei tabere de migranti unde traiau cateva sute de persoane la periferia Parisului a inceput marti dimineata, potrivit unui jurnalist AFP, potrivit Agerpres.Incadrati de un important dispozitiv de politie, migrantii, care si-au instalat corturi sau au ridicat…

- Un barbat din Indonezia a fost condamnat pe viața la inchisoare, in Marea Britanie, dupa ce a fost gasit vinovat pentru violarea a 48 de barbați. Poliția estimeaza, insa, ca numarul victimelor sale se ridica la aproape 200, fiind vorba despre barbați pe care ii racola la ieșirea din cluburile de noapte.