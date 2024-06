Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru romanii care vor sa iasa cu un copil din țara. Documente necesare Politia de Frontiera a facut, duminica, 16 iunie 2024, un anunț important pentru romanii care vor sa iasa cu un copil din țara, avand in vedere ca este vacanta de vara si in aceasta perioada tot mai multi parinti…

- Politistii de la Directia de Investigatii Criminale au depistat, in luna mai, 1.313 de persoane disparute, dintre care 849 erau minori, informeaza, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Agerpres.

- Mii de verificari prin sistemul eDAC, la granița. 33 de cetațeni straini nu au fost primiți in țara Mii de verificari prin sistemul eDAC, la granița, in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera. Peste 202.200 de persoane, cetateni romani si straini, si aproximativ 63.900 de mijloace de transport…

- Președintele american Joe Biden a impus marți, 4 iunie, o interdicție extinsa de acordare a azilului pentru migranții prinși trecand ilegal frontiera dintre SUA și Mexic. Aceștia ar putea fi expulzați rapid sau intorși in Mexic, conform masurii, care a intrat in vigoare imediat dupa miezul nopții (7.01…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a informat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, nu s-a permis intrarea in tara a 38 de cetateni straini care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si nu s-a permis iesirea a sapte cetateni romani din diferite motive legale. Potrivit unui comunicat…

- Angajații Poliției de Frontiera au inregistrat doua incidente, in care doi calatori dețineau asupra lor documente falsificate. Intr-un caz, posesorul falsului a recunoscut ca și-a cumparat documentul falsificat romanesc, iar al doilea și-ar fi asumat rolul de „curier” de acte pentru un cunoscut. Cazurile…

- De la integrarea in Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, polițiștii de frontiera au efectuat 202.545 de verificari in aplicația eDAC, aproximativ 35.432 doar in ultima saptamana. Aplicația este un instrument foarte util care permite efectuarea verificarilor intr-un timp scurt in bazele…

- Inspectoratul General al Poliției de Frontiera (IGPF) romane refuza sa explice care a fost motivul care a stat la baza interzicerii trecerii frontierei de catre socialistul Maxim Moroșan, noteaza Noi.md. Intr-un raspuns pentru AGORA, autoritațile romane fac referire la legea cu privire la informațiile…