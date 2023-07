Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6 milioane de persoane au tranzitat frontiera in luna iunie, potrivit Poliției de Frontiera, care a adoptat o serie de masuri pentru fluidizarea traficului de calatori in sezonul estival. Astfel, in medie, sunt peste 3.700 de polițiști de frontiera care iși desfașoara zilnic activitatea. Cea mai…

- Poliția de Frontioera a decis suplimentarea personalului planificat la controlul documentelor pana la capacitatea permisa de infrastructura fiecarui punct pentru fluidizarea traficului de calatori in sezonul estival. Peste șase milioane de persoane au tranzitat frontiera romana in luna iunie. „Avand…

- (update) Punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbata și-a reluat activitatea. Poliția de Frontiera anunța ca din cauza scaderii nivelului de apa in raul Prut sunt efectuate lucrari de mentenanța la podul de pontoane. In acest context, precizeaza autoritațile, activitatea de control la PTF Leova-Bumbata…

- Poliția de Frontiera anunța ca din cauza scaderii nivelului de apa in raul Prut sunt efectuate lucrari de mentenanța la podul de pontoane. In acest context, precizeaza autoritațile, activitatea de control la PTF Leova-Bumbata este intrerupta pana la incheierea lucrarilor.

- Autoritațile moldo-romane au aprobat masuri pentru fluidizarea traficului la frontiera in perioada minivacanței din 6-9 mai și in preajma evenimentului Marea Adunare Naționala „Moldova Europeana” din 21 mai, transmite MOLDPRES. Potrivit Poliției de Frontiera, s-a stabilit suplinirea numarului de angajați…

- Poliția de Frontiera estimeaza o creștere semnificativa a traficului rutier la punctele de trecere spre Ungaria in zilele viitoare, avand in vedere minivacanța de 1 Mai. Pentru a se asigura o reducere a timpilor de așteptare și asigurarea unui control operativ la vami se vor lua masuri speciale. Pentru…

- In perioada Sarbatorilor de Pași, pentru a asigura operativitate la trecerea frontierei de stat, dar și in vederea excluderii a orice risc de securitate la frontiera, la nivelul Poliției de Frontiera a fost dispus un set de masuri special, se arata intr-un comunicat al Poliției de Frontiera. „Impreuna…

- Poliția de Frontiera informeaza ca a fost reluata circulația prin punctele de trecere a frontierei Costesti-Stanca si Lipcani- Radauti Prut. Cu excepție pentru PTF Lipcani, fiind in continuare restricționata deplasarea pentru autocare și camioane.