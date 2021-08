Stiri pe aceeasi tema

- Cinci puncte de trecere a frontierei pe granita de vest si pe cea de sud a Romaniei sunt aglomerate, duminica dupa-amiaza, pe arterele de intrare in tara. Pe granita de sud, persoanele care intra in tara pe la Vama Veche asteapta aproape doua ore, fiind deschise doua artere, conform site-ului…

- Traficul rutier din mai multe puncte de trecere a frontierei, in special in vest și sud este foarte aglomerat, sambata, 31 iulie, timpul de așteptare la coada fiind de peste o ora. La Nadlac II timpul de asteptare ajunge și la doua ore, in timp ce la Vama Veche cei care intra in tara cu autoturismul…

- In mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granita de vest si cea de sud a Romaniei se inregistreaza trafic intens, sambata, la intrarea in tara.Dupa miezul nopții, pentru cei care revin din Grecia sau din alte state incluse in zona ROȘIE se impune carantina de 14 zile pentru persoanele care…

- In mai multe punte de trecere a frontierei de pe granita de vest si de pe cea de sud a Romaniei se inregistreaza trafic intens, sambata dupa amiaza, la intrarea in tara pe benzile dedicate autovehiculelor, potrivit news.ro. La Nadlac II timpul de asteptare ajunge a doua ore, in timp ce la…

- „In ultimele 24 de ore s-a prezentat pentru a iesi din tara prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, un numar mare de tiruri, respectiv 1.195. Totodata, s-au prezentat la controlul de frontiera la iesirea din tara un numar de 1.380 de autoturisme, 167 de microbuze, 20 de autocare si 6.926 de persoane. Prin…

- Politia de Frontiera se asteapti la o crestere a traficului in punctele de trecere a frontierei de la granita cu Bulgaria."Avand in vedere ca este perioada sezonului estival si multi cetateni romani aleg sa si petreaca vacanta in afara granitelor tarii, ne asteptam la o crestere a traficului de persoane…

- Traficul rutier pe la punctele de frontiera din judetul Constanta este aglomerat, in perioada concediilor estivale. Timpul de asteptare la Vama Veche este, de exemplu, cel putin dublu fata de monitorizarea facuta de MAI prin site-ul Politiei de Frontiera, sectiunea traficonline.

- Tirurile care ies din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse formeaza, joi dimineata, cozi de aproximativ zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti – Giurgiu si au de asteptat 140 de minute la controlul de frontiera. “In ultimele 24 de ore s-a prezentat un numar…