Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, peste 176.800 de persoane, cetateni romani si straini, si aproximativ 52.800 de mijloace de transport.

Pe sensul de intrare in Romania au fost 89.600 persoane, dintre care 7.873 de cetateni ucraineni. In ceea ce priveste activitatile specifice, in ultimele 24 de ore, in zonele de competenta - punctele de trecere si "frontiera verde" - politistii de frontiera au…