Poliţia de Frontieră: În ultimele 24 de ore, peste 32.000 de persoane au intrat în ţară Peste 32.000 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, cu aproximativ 14.200 de mijloace de transport, iar alte 33.600 au iesit, informeaza, sambata, Politia de Frontiera.



Potrivit unei situatii a PF, vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 66.000 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 28.700 mijloace de transport (dintre care 14.400 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 32.400 persoane cu 14.200 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 33.600 persoane cu 14.500 mijloace… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in ultimele 24 de ore, in urma activitatilor desfasurate pe raza intregului județ, au fost verificate 121 mijloace de transport persoane, 171 societați comerciale, fiind legitimate 690 persoane. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 119 sanctiuni contraventionale, dintre care 118…

- Aproximativ 52.200 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 20.000 mijloace de transport (dintre care 8.500 automarfare), au tranzit ieri frontierele Romaniei. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 25.700 persoane cu 9.200 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 26.500 persoane cu 10.800…

- Aproximativ 59.100 de persoane, cetateni romani si straini, cu 27.000 de mijloace de transport (dintre care 13.600 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore. Potrivit unui comunicat al IGPF, transmis…

- Comunicat. In data 19.02.2021, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control aproximativ 56.900 persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 26.900 mijloace de...

- Aproximativ 60.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 30.000 de mijloace de transport (dintre care 14.400 de automarfare), au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza, joi, IGPF. Conform unui…

- Aproximativ 60.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 30.000 de mijloace de transport (dintre care 14.400 de automarfare), au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza, joi, IGPF, informeaza Agerpres.…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 14 651 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 7 107 traversari persoane, dintre care 5 316 treceri la frontiera moldo-romana, 1 550 treceri la frontiera cu Ucraina și 241 treceri…

- Peste 69.000 de persoane au intrat și ieșit din țara in ultimele 24 de ore, informeaza Poliția de Frontiera. „In data 30.01.2021, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 69.700 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 28.300 mijloace…