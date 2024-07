Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu a dispus masuri pentru asigurarea unui control operativ si reducerea timpilor de asteptare la granita cu Bulgaria, unde este estimat un trafic intens in weekend, potrivit Agerpres.

- La frontiera este o coada de trei kilometri la iesirea din tara, pe la Giurgiu-Ruse, spre Bulgaria, anunta Politia de Frontiera. Mai sunt probleme pentru masinile grele care ies din tara. La Calafat se asteapta cinci ore, la Giurgiu-Ruse doua ore, la Isaccea patru ore, la Albita trei si la Nadlac doua…

- MAE informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Grecia sau Turcia ca, in perioada sezonului estival, exista posibilitatea cresterii timpului de asteptare la trecerea prin punctele de frontiera bulgare.

- Sezonul estival a inceput, vacanța elevilor de asemenea, iar in aceasta perioada traficul prin punctele de trecere a frontierei din județul Satu Mare s-a intensificat. In acest context, Politia de Frontiera a luat toate masurile care sunt in competenta institutiei pentru asigurarea unui control operativ…

- Vara anului 2024 ar putea fi una de neuitat pentru romanii care merg in concediu in Grecia și Bulgaria. Turiștii s-ar putea confrunta cu cozi mari la punctul de trecere a graniței. Reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu au oferit cateva sfaturi de aur pentru cei…

- Poliția de Frontiera a transmis, luni, ca in perioada 10-14 iunie 2024, se efectueaza, pe partea bulgareasca, lucrari de reparare a podului dintre Ruse și Giurgiu, astfel ca traficul spre și dinspre Bulgaria se va desfașura pe o singura banda.„Activitațile de reparații se vor efectua pe timpul zilei,…

- "Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu a fost informat prin Centrul Comun de Contact Romano-Bulgar cu privire la faptul ca in perioada 4-7 iunie 2024 se efectueaza, pe partea bulgara, lucrari de reparatii la podul dintre Ruse si Giurgiu. Activitatile de reparatii se efectueaza pe…

- Pentru fluidizarea traficului, politistii de frontiera giurgiuveni au suplimentat numarul arterelor de circulatie prin punctul de frontiera la cinci pentru autoturisme si la sase pentru camioane, dupa ce, in ultimele ore, au iesit din tara, pe la Giurgiu, aproximativ 14.000 de persoane. Aglomeratie…