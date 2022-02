Poliția de Frontieră: formularul PLF trebuie completat de toți oamenii care intră în România Toate persoanele care sosesc in Romania trebuie sa completeze formularul digital de intrare in țara (PLF), indiferent de specificul punctului de trecere a frontierei folosit: rutier, aerian, feroviar sau naval, avertizeaza Poliția Romana de Frontiera. „Documentul se completeaza exclusive on-line, pe platforma https://plf.gov.ro . Acesta va fi verificat la intrarea in tara de catre politistii de frontiera cu ocazia derularii formalitatilor de control. Mentionam ca, in situația in care o persoana se prezinta in punctul de trecere a frontierei fara formular acesteia i se permite intrarea in tara.Guvernul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

