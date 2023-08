Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera se așteapta la o creștere semnificativa a traficului in punctele de frontiera, in special la granita cu Ungaria și Bulgaria, in minivacanța de Sfanta Maria. Poliția de Frontiera a anunțat vineri ca s-au suplimentat arterele de control, in functie de configuratia fiecarui punct…

- Polițiștii de frontiera se așteapta la o creștere semnificativa a traficului in punctele de frontiera, in special la granita cu Ungaria și Bulgaria, cu ocazia minivacanței de Sfanta Maria.

- Polițiștii de frontiera vor folosi stații mobile de control la granița cu Ungaria și Bulgaria pentru fluidizarea traficului in weekend. De asemenea, avand in vedere canicula, sunt disponibile puncte de prim ajutor in Nadlac II și Giurgiu. Zilnic, aproximativ 3.800 politisti de frontiera vor desfasura…

- Comunicat. Masurile de fluidizare dispuse la nivelul tuturor structurilor teritoriale ale Politiei de Frontiera continua si in acest week-end cu suplimentarea personalului pana la capacitatea... The post Poliția de Frontiera: Masurile de fluidizare in punctele de frontiera la granita cu Ungaria si Bulgaria…

- Politistii de frontiera, din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac și Nadlac II, au depistat 116 cetateni de diverse naționalitați, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Aceștia erau ascunși in cinci mijloace de transport, informeaza joi Poliția de Frontiera intr-un comunicat…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac II impreuna cu cei din cadrul sectoarelor Poliției de Frontiera Nadlac si Turnu au... The post 51 de migranți depistați de polițiștii de frontiera de la Nadlac II și Turnu, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria…

- Zeci de camioane, autoutilitare, autobuze sau autoturisme, folosite la transportul migranților sunt indisponibilizate intr-o parcare special amenajata in acest sens de Poliția de Frontiera. Autovehiculele... The post Zeci de camioane, autoutilitare și mașini care transportau migranți, indisponibilizate…

- Poliția de frontiera finlandeza a aratat cum arata versiunea de testare a gardului care urmeaza sa fie construit la granița dintre Finlanda și Rusia. Garzile de frontiera au invitat presa sa vada secțiunea de testare a gardului de sarma ghimpata, care se construiește in orașul Pelkola din Imatri, la…