Politia de Frontiera: Documentele false depistate pe aeroporturi, la controlul de frontiera, in crestere

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Pe timpul desfașurarii activitații specifice, politistii de frontiera depisteaza, zilnic, diverse persoane, cetateni romani sau straini, participanti la traficul transfrontalier care, fie se legitimeaza...

- Poliția de Frontiera a transmis ca in cursul zilei de miercuri prin vama Siret s-a inregistrat o creștere ușoara a numarului de cetațeni ucraineni care au intrat in Romania. Astfel, in data de 16.11.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele…

- In data de 12.11.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 176.900 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 48.600 de mijloace de transport.Potrivit unui comunicat al Politiei…

- Poliția de Frontiera a transmis ca in cursul zilei de miercuri s-a inregistrat o creștere semnificativa a traficului de refugiați ucraineni prin vama Siret. Astfel, in data de 12 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori…

- In data de 09.10.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 170.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 40.000 de mijloace de transport.Potrivit unui comunicat al Politiei…

- In data de 28.09.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 162.600 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 45.000 de mijloace de transport.Potrivit unui comunicat al Politiei…

- Un numar de 94.482 de persoane, dintre care 10.385 de cetateni ucraineni, au intrat sambata in tara, a informat Politia de Frontiera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- In data de 22.09.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 178.500 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 47.150 mijloace de transport.Pe sensul de intrare in Romania,…