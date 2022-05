Politia de Frontiera: Creste numarul de ucraineni care intra in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 72.059 de persoane, dintre care 8.266 de cetateni ucraineni in crestere cu 4,4 fata de ziua precedenta .Potrivit Unui comunicat al Politiei de Frontiera, pe la frontiera cu Ucraina au…

- Politia de Frontiera anunta ca 9.065 cetateni ucraineni au intrat sambata in Romania, in crestere cu 12,3% fata de ziua precedenta. ”In data de 07.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.955 de persoane, dintre care 9.065 de cetateni ucraineni (in…

- Politia de Frontiera anunta ca 7.767 de cetateni ucraineni au intrat marti in Romania, in crestere cu 15% fata de ziua precedenta. ”In data de 03.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.410 de persoane, dintre care 7.767 de cetateni…

- Politia de Frontiera a anuntat miercuri ca 6.629 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, in crestere cu 50 % fata de ziua precedenta. „In data de 26.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.403 de persoane, dintre care 6.629 cetateni…

- „In data de 04.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 67.775 de persoane, dintre care 7.189 cetateni ucraineni (in crestere cu 6,8 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.106 cetateni ucraineni (in…

- Politia de Frontiera a anuntat duminica dimineata ca 7.820 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 6,1% fata de ziua precedenta, informeaza News.ro . „In data de 02.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 75.809 de…

- Politia de Frontiera Romana informeaza ca, in data de 01 aprilie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 69.524 de persoane, dintre care 7.365 cetateni ucraineni, fiind inregistrata o scadere cu 11 fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu…

- Politia de Frontiera anunta miercuri dimineata ca 15.212 cetateni ucraineni au intrat in tara marti, in crestere cu 10,5 - fata de ziua precedenta. "In data de 15.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.405 de persoane, dintre care 15.212…