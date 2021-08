Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 32 de ani din judetul Buzau a incercat sa isi scoata ilegal copilul din tara, vrand sa il ia cu ea in Spania. Minorul, de 4 ani, era ascuns sub o patura, pe bancheta din spate a unui autoturism, si a fost depistat in urma controlului efectuat de politistii de frontiera din Satu Mare.

