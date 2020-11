Poliţia de Frontieră: Circulaţia automarfarelor - restricţionată pe teritoriul Ungariei Circulatia automarfarelor va fi restrictionata pe teritoriul Ungariei incepand de sambata, de la ora 23,00, pana duminica la aceeasi ora, informeaza Politia de Frontiera Romana.



"Ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile maghiare cu privire la circulatia vehiculelor de transport marfa pe teritoriul Ungariei, incepand din aceasta seara (...) ora 23,00 (ora Romaniei) pana maine (...) ora 23,00 (ora Romaniei) (...), pe teritoriul statului vecin va fi restrictionata circulatia tuturor automarfarelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. Politistii de frontiera romani si maghiari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera a anunțat ca autoritațile din Ungaria au instituit restricții de circulație in weekend pentru mașinile de transport marfa cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. Potrivit unui comunicat...

- Ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile maghiare cu privire la circulatia vehiculelor de transport marfa pe teritoriul Ungariei, incepand din aceasta seara 31.10.2020 ora 23.00 (ora Romaniei) pana maine 01.11.2020 ora 23.00 (ora Romaniei), ca in fiecare week-end, pe teritoriul statului vecin…

- Circulatia automarfarelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone va fi restrictionata, in weekend, pe teritoriul Ungariei, potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera. "Ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile maghiare cu privire la circulatia vehiculelor de transport marfa pe teritoriul…

- Circulatia TIR-urilor va fi restrictionata, de sambata seara pana duminica seara, pe teritoriul Ungariei, in urma unei decizii a autoritatilor din statul vecin, anunta Politia de Frontiera. Ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile maghiare cu privire la circulatia vehiculelor de transport…

- Ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile maghiare cu privire la circulatia vehiculelor de transport marfa pe teritoriul Ungariei, incepand din aceasta seara 31 octombrie ora 23.00 (ora Romaniei) pana maine 1 noiembrie ora 23.00 (ora Romaniei), ca in fiecare week-end, pe teritoriul statului vecin…

- Ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile maghiare cu privire la circulatia vehiculelor de transport marfa pe teritoriul Ungariei, incepand de sambata seara, 31 octombrie 2020, ora 23.00, pana duminica, 1 noiembrie 2020, ora 23.00, ca in fiecare week-end, pe teritoriul statului vecin va fi restrictionata…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, prin Punctul de Contact Artand, despre faptul ca incepand de joi, 22.10.2020, ora 23.00 (ora Romaniei) pana vineri, 23.10.2020, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au depistat un cetațean bulgar, cautat de autoritatile din Germania, care a incercat sa intre ilegal in tara, folosind o carte de identitate bulgareasca falsa, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. In data de 12.10.2020, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere…