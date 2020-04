Poliția de Frontieră: Câți moldoveni s-au întors acasă timp de 24 de ore CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 2 457 de persoane, dintre care 1 472 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. Cei mai mulți oameni au traversat frontiera moldo-romana - 733, la granița cu Ucraina au fost inregistrate 551 de persoane, iar 188 de pasageri au intrat in țara prin Aeroportul Internațional Chișinau. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei pe sensul de intrare in Republica Moldova au fost: Leușeni – 536 de traversari Sculeni – 131 de traversari Tudora… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

