- Politisti de Frontia de la Calafat și angaați ai Garzii de Mediu Dolj au descoperit aproape 2.000 de tone deseuri ilegale. Materiale plastice si reziduuri metalice contaminate cu substante periculoase si cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante toxice au fost oprite la Calafat Deseurile…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au depistat un cetațean afgan, care a incercat sa intre ilegal in Romania, ascuns pe lada de scule a semiremorcii unui ansamblu rutier incarcat cu detergent. In data de 16.07.2021, orele 03.25, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare in tara,…

- Un tanar afgan in varsta de 24 de ani, gasit fara cunostinta la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu in remorca unui autocamion care venea din Turcia, a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Șapte cetateni straini, afgani si iranieni, care au incercat sa iasa ilegal din Romania, au fost prinși in compartimentul de marfa al unui autocamion ce venea din Republica Moldova, cu destinatia Cehia, de catre Politia de Frontiera. Potrivit sursei citate autocamionul era incarcat cu baloti de sarma,…

- Un nou transport ilegal de deșeuri. 34 de tone, oprite in Vama Giurgiu Arhiva FOTO: Poliția de Frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, împreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu au descoperit, în urma unor controale efectuate…