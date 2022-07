Poliţia de Frontieră: Aproape 10.000 de ucraineni au intrat luni în România Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca luni, prin punctele de frontiera, au intrat in Romania 107.837 de persoane, dintre care 9.854 de cetateni ucraineni (in scadere cu 7,09% fata de ziua precedenta). Potrivit unui comunicat al IGPF, luni, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) 220.000 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 30.000 mijloace de transport. Pe sensul de intrare in Romania, au fost 107.837 de persoane, dintre care 9.854 de cetateni ucraineni (in scadere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de sambata, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 113.395 de persoane, dintre care 10.893 de cetateni ucraineni (in crestere cu 19% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- Politia de Frontiera anunta ca 7.673 de cetateni ucraineni au intrat duminica in Romania, in scadere cu 15,3% fata de ziua precedenta. ”In data de 08.05.2022, ininterval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.381 de persoane, dintre care 7.673 de cetateni…

- Politia de Frontiera anunta ca 4.147 de cetateni ucraineni au intrat joi in Romania, in scadere cu 9,5% fata de ziua precedenta. ”In data de 05.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.348 de persoane, dintre care 7.733 de cetateni ucraineni (in …

- Politia de Frontiera anunta ca 6.747 de cetateni ucraineni au intrat luni in Romania, in scadere cu 11,7% fata de ziua precedenta. De asemenea, peste 34.500 de ucraineni au intrat in Romania in perioada pre-conflict. ”In data de 02.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri, ca 8.590 de cetateni ucraineni au intrat in Romania joi, in scadere cu 0,5% fata de ziua precedenta. „In data de 28.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.237 de persoane, dintre care 8.590 de cetateni…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de vineri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.208 persoane, dintre care 6.743 de cetateni ucraineni (in scadere cu 11,3% fata de ziua preceden

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca, in cursul zilei de vineri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.208 persoane, dintre care 6.743 de cetateni ucraineni (in scadere cu 11,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- Peste 85.000 de persoane, dintre care 7.915 cetateni ucraineni, au intrat duminica in Romania. Prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.530 de persoane, dintre care 7.915 cetateni ucraineni, in scadere cu 21 % fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.878 cetateni…