- Astazi, 10 iunie, Poliției de Frontiera a R.Moldova implinește 30 de ani de la fondare. Cu acest prilej, Ministerul Afacerilor Interne a adresat un mesaj de felicitare și apreciere pentru toți polițiștii și polițistele de frontiera – cei care iși dedica viața pentru controlul și securitatea hotarelor…

- In data de 30.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 78.868 de persoane, dintre care 9.878 de cetateni ucraineni in crestere cu 7,5 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.122 cetateni ucraineni in scadere…

- Politia de Frontiera anunta ca 5.530 de cetateni ucraineni au intrat luni in Romania, in scadere cu 27,9% fata de ziua precedenta, potrivit news.ro.”In data de 09.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.165 de persoane, dintre care 5.530…

- Valorile de trafic pe aeroportul Otopeni au cresc brusc, astfel ca oficialii au anunțta deja cateva sfaturi pentru cei care se pregatesc de zboruri pentru a nu rata destinația dorita. Redam comunicatul companiei naționale aeroporturi București Aglomerari pe fluxurile de pasageri ale aeroportului Henri…

- Numarul ucrainenilor care au ajuns in Romania se apropie de 660.000 Numarul cetatenilor ucraineni care au ajuns în România se apropie de 660.000, anunta Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. În ultima zi au trecut granita aproape 9.000 de persoane care…

- In data de 21.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.484 de persoane, dintre care 8.601 cetateni ucraineni in scadere cu 10,2 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.410 cetateni ucraineni in scadere…

- Aproximativ 11.000 de cetateni ucraineni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, in scadere cu 13,9- fata de ziua precendenta, potrivit Politiei de Frontiera. "In data de 18.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 67.621 de persoane,…