Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera anunta ca 4.147 de cetateni ucraineni au intrat joi in Romania, in scadere cu 9,5% fata de ziua precedenta. ”In data de 05.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.348 de persoane, dintre care 7.733 de cetateni ucraineni (in …

- Politia de Frontiera anunta ca 7.767 de cetateni ucraineni au intrat marti in Romania, in crestere cu 15% fata de ziua precedenta. ”In data de 03.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.410 de persoane, dintre care 7.767 de cetateni ucraineni (in…

- Politia de Frontiera anunta ca 10.569 de cetateni ucraineni au intrat sambata in Romania, in crestere cu 26,3% fata de ziua precedenta. De la debutul crizei in Ucraina, au intrat in Romania 828.873 cetateni ucraineni. ”In data de 30.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri, ca 8.590 de cetateni ucraineni au intrat in Romania joi, in scadere cu 0,5% fata de ziua precedenta. „In data de 28.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.237 de persoane, dintre care 8.590 de cetateni…

- Politia de Frontiera a anuntat miercuri ca 6.629 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, in crestere cu 50 % fata de ziua precedenta. „In data de 26.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.403 de persoane, dintre care 6.629 cetateni…

- Politia de Frontiera a anuntat miercuri ca 6.629 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, in crestere cu 50 % fata de ziua precedenta. „In data de 26.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.403 de persoane, dintre care…

- Politia de Frontiera a anuntat miercuri ca 7.348 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, in crestere cu 11,2 % fata de ziua precedenta. „In data de 19.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 88.586 de persoane, dintre care 7.348…

- Politia de Frontiera a anuntat ca 9.429 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, fiind inregistrata o crestere cu 12,9% fata de ziua precedenta. „In data de 12.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 65.276 de persoane, dintre care…