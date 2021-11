Poliţia de Frontieră: 7.000 de capsule antivirale, ascunse în plafonul unui microbuz, descoperite în Punctul de Trecere a Frontierei Siret Politistii de frontiera si lucratorii vamali au descoperit, ascunse in plafonul unui microbuz condus de un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana, 7.000 de capsule antivirale de provenienta ucraineana. ”In data de 22 noiembrie a.c., in jurul orei 13.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare in tara, un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana, in varsta de 46 de ani, care conducea un microbuz inmatriculat in Ucraina. Existand suspiciuni cu privire la marfa transportata, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

