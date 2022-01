Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intocmit lucrare penala pentru import ilegal de deseuri dupa ce Garda de Coasta a descoperit in Portul Constanta doua containere cu aproape 38.000 kg de deseuri plastice, informeaza Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de…

- Cinci automobile de lux, complet avariate, care urmau sa fie introduse in țara, au fost descoperite de polițiști in Portul Constanța și confiscate, intrucat legea nu permite inmatricularea lor in Romania sau vanzarea pieselor acestora, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, transmis sambata.…

- Un roman a cumparat o mașina de lux din Emiratele Arabe Unite și a incercat sa o aduca ilegal in țara. Polițiștii de Frontiera din Constanța au confiscat mașina. Mașina costa in jur de 50 de mii de euro. Polițiștii de Frontiera din Constanța au confiscat mașina pentru ca valoarea declarata a acesteia…

- O instalatie ilegala de producere a alcoolului a fost gasita de politistii de frontiera constanteni in urma unor perchezitii, iar cu aceasta ocazie ei au confiscat aproape sapte tone de alcool, dar si peste 32.000 de lei.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali…