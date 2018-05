Poliţia croată a deschis focul asupra unei camionete cu migranţi, doi copii au fost răniţi Politia croata a zadarnicit o incercare a unor migranti de a trece ilegal frontiera dinspre Bosnia si Hertegovina, langa satul Donji Srb, in apropiere de orasul Zadar, miercuri in jurul orei locale 22:00, informeaza agentiile Hina si AFP. Politia a deschis focul asupra camionetei si doi copii au fost raniti, insa fara ca ranile sa le puna viata in pericol. Politia croata a primit in seara zilei de miercuri o informatie cu privire la o camioneta cu numere de inmatriculare straine, suspectata ca ar incerca sa treaca ilegal oameni peste frontiera din Bosnia si Hertegovina in Croatia, in municipalitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

