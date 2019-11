Stiri pe aceeasi tema

- Familia din Vietnam a dat publicitații mesajul trimis de fata lor cu cateva zile in urma și se tem ca aceasta se afla in camionul cu 39 de cadavre gasit in Regaul Unit. In mesaj, tanara de 26 de ani le spune parinților ca nu mai poate sa respire și le cere scuze. ”Imi pare rau, mama. Calatoria…

- Ofițerii britanici de poliție au arestat o a patra persoana vineri în legatura cu ancheta demarata dupa ce 39 de oameni au fost gasiți morți într-un tir frigorific în Essex, relateaza Reuters. Barbatul, în vârsta de 48 de ani, din Irlanda de Nord, a fost arestat pe…

- Politia britanica a anuntat vineri ca a efectuat doua noi arestari in urma descoperirii in apropiere de Londra a 39 de chinezi morti intr-un camion, al carui sofer, originar din Irlanda de Nord, se afla in continuare in arest prevenitv, relateaza AFP.

- Politia din comitatul britanic Essex a descoperit 39 de cadavre au fost descoperite in interiorul unui container al unui camion intr-un parc industrial, informeaza site-ul postului Sky News. Cadavrele au fost descoperite in parcul industrial Waterglade din Grays, la ora locala 1:40…

- Cel puțin 16 persoane au fost ranite luni dupa-amiaza, dupa ce un individ aflat la volanul unui camion furat a lovit mai multe mașini in orașul Limburg din vestul Germaniei, a anunțat Poliția, care a precizat ca nu exclude posibilitatea unui atac terorist, relateaza agenția Dpa, potrivit Mediafax.Opt…