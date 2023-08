Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii constanțeni au efectuat 35 de percheziții intr-un caz de obținere ilegala de fonduri pentru cetațenii ucraineni, in legatura cu decontarea cheltuielilor de hrana și cazare. Prejudiciul in acest caz depașește un milion de lei. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Un barbat a fost gasit spanzurat intr-o padure din zona satului sucevean Foraști, aproape de drumul european E85. Ar fi vorba de un șofer ucrainean care a abandonat TIR-ul pe marginea drumului in urma cu o luna de zile. Cadavrul aflat in stare de descompunere a fost descoperit de un localnic. Acesta…

- Cazul are indicativul 1478 118 2023, iar reclamanti figureaza mai multi fosti sefi sau lucratori din Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta. Printre acestia se afla si comisarul sef George Dorel Popa, fost inspector sef al IPJ Constanta, dar si fost sef al Serviciului de Informatii si Protectie…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit, transmite News.ro Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul…

- Un barbat de 53 de ani a murit, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a fost scos din mare, la Costinesti, in stare de inconstienta, iar manevrele de resuscitare nu au dat niciun rezultat. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii din Costinesti au fost sesizati, miercuri, cu privire…

- A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in cazul tinerei lovite mortal de tren ieri, 16 mai 2023, in zona stației CFR Vințu de Jos. Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 8.30 dimineața despre producerea unui accident feroviar, fiind implicat trenul trenul Intercity 347, Curtici –…

- Un tanar de 18 ani este cercetat de politistii constanteni dupa ce s-a urcat intr-o locomotiva si a condus-o 200 de metri. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta – Postul de Politie Transporturi Feroviare/Transporturi…