Stiri pe aceeasi tema

- Oleg Horjan, liderul comuniștilor din regiunea transnistreana, a fost omorat noaptea trecuta in propria casa. Anunțul a fost facut de Mark Tkaciuk, cu care comuniștii transnistreni aveau o relație de colaborare, dar și de liderul Partidului Comunist din Federația Rusa, Ghenadii Ziuganov, care a vorbit…

- Ajutor de peste 500 de milioane de lei pentru crescatorii de animale. Fermierii care au vaci, oi si capre vor primi timp de 4 ani bani de la stat, pentru a testa producția de carne, lapte, dar și de lana a animalelor.

- Un barbat și o femeie cu varsta de 36 și, respectiv, 43 de ani au fost plasați in arest pentru 30 de zile fiind suspectați de vatamarea intenționata grava a integritații corporale sau a sanatații care au provocat decesul unui barbat. Suspecții ar fi consumat bauturi alcoolice impreuna cu victima de…

- Incidentul s-a petrecut, sambata, pe DN66, in localitatea Bretea Streiului, județul Hunedoara, dupa ce un șofer in varsta de 81 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-o mașina parcata in afara șoselei, provocand decesul unei femei, informeaza Ziarul Hunedoreanului.In urma impactului puternic,…

- Cancelarul german Olaf Scholz l-a avertizat vineri pe presedintele rus Vladimir Putin in privința crearii unui eventual conflict inghetat de-a lungul granitelor teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina.

- ONU si-a reafirmat vineri "angajamentul de a ramane" in Afganistan pentru a ajuta populatia, in urma unei evaluari a functionarii operatiunilor sale in aceasta tara, lansata dupa interdictia de a lucra pentru ONU impusa de regimul taliban femeilor afgane, transmite AFP, citat de Agerpres.La inceputul…

- Decesul elevei de 14 din Geaca putea fi evitat cu o banala manevra, predata in prima zi la cursurile de prim-ajutor. Din pacate, insa, acestea lipsesc din școlile din Romania, arata Alexandra Oana.

- “Din pacate, echipajul medical a constatat decesul persoanei in cauza, femeie de 67 de ani”, au transmis polițiștii. Cercetarile au fost preluate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești, pentru asigurarea cadrului legal necesar verificarilor in cauza fiind intocmit dosar penal conform…