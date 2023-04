Poliția comunistă chineză la New York (editorial) SUA nu pot opri Partidul Comunist Chinez (PCC) sa inabușe exprimarea libera in China, insa pot impiedica China sa-și extinda tirania și in America. Aceasta e relevanța acuzațiilor penale formulate luni, dar nu prea bagate in seama, impotriva unor chinezi din SUA și China care au harțuit și intimidat cetațeni chinezi stabiliți in SUA, scrie THE WALL STREET JOURNAL, potrivit Rador. FBI a arestat doi barbați despre care afirma ca administrau un avanpost al poliției chineze din orașul New York, conceput pentru a spiona și reduce la tacere cetațenii chinezi. Procurorii federali au inculpat de asemenea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea mare producator de automobile din Japonia dupa vanzari, Nissan cauta un partener in afara industriei auto pentru a dezvolta software care sa conecteze vehiculele la servicii bazate pe cloud, au spus doua persoane implicate in discutii, fara a da detalii despre candidati. Acest lucru ar aborda…

- Donald Trump a pledat marti nevinovat de falsificarea unor documente contabile, in fata unui tribunal din New York, intr-o audiere istorica ce a starnit pasiuni in America si a pregatit terenul pentru un proces care va avea loc in mai putin de un an, cand Statele Unite vor intra in febra alegerilor…

- Oare acum vor admite realitatea și California și alte state progresiste? Lipsa de plauzibilitate a unui viitor energetic cu carbon net zero devine atat de evidenta incat pana și europenii au inceput sa bage de seama. Dovada e decizia din weekend de a renunța la interzicerea automobilelor cu motoare…

- O petiție care cere ca actorul Donnie Yen sa nu mai fie pe lista prezentatorilor la premiile Oscar 2023, din cauza legaturilor sale cu Partidul Comunist din China, a strans zeci de mii de semnaturi, relateaza CNN.

- Reuters a revizuit aproape 100 de articole din peste 20 de reviste de specialitate ce conțin evaluari ale cercetatorilor chinezi privind actuala confruntare dintre Rusia și Ucraina și impactul pe care l-ar putea avea armele și tehnologiile americane intr-un potențial conflict intre China și SUA. Studiile…

- Un juriu din New York a gasit un imigrant uzbek vinovat de crima și terorism in legatura cu atacul din 2017, cand individul a intrat cu un camion pe o pista de bicicliști, ucigand opt oameni, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…