- IPJ Timiș cere sprijinul cetațenilor pentru reținerea migranților care au cauzat scandalul sfarșit cu uciderea unui afgan și ranirea extrem de grava a altuia. "I-ați vazut? Contactați de urgența POLIȚIA! Citește și: ULTIMA ORA DNA da detalii despre descinderile de la RAR Avand…

- Poliția cauta in continuare migranții afgani care s-au luat la bataie luni, in zona Garii de Nord. In urma altercației in care au fost implicate mai multe persoane ramase inca necunoscute, a rezultat decesul unui barbat și ranirea altuia. Miercuri, polițiștii au facut publice pozele in care apar mai…

- Polițiștii locali din Timișoara au sprijinit și in cursul zilei de ieri acțiunile Inspectoratului Județean de Poliție Timiș demarate in vederea identificarii persoanelor care au participat la incaierarea izbucnita intre migranți in zona Garii de Nord, soldata cu moartea unui tanar afgan și ranirea altuia.…

- Polițiștii timișoreni au reușit sa stabileasca un cerc de suspecți in cazul crimei petrecute intre migranți, in zona Garii de Nord din Timișoara. Oamenii legii au audiat zeci de persoane și au vizionat imagini de pe camerele de supraveghere din zona. S-a stabilit un cerc de suspecți. Niciunul nu a fost…

- Alți 35 de migranți afgani au fost depistați și predați Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, marți seara, in contextul in care polițiștii cautau autorul crimei din zona Garii de Nord din Timișoara....

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Timiș au efectuat astazi percheziții in Timișoara, Covaci și Giroc, in cazul persoanei fara adapost ucise acum aproape o luna, pe bulevardul General Ion Dragalina din oraș. In urma perchezițiilor, cinci suspecți au fost duși la audieri.…

- Comisia Europeana a aprobat 226 de proiecte ce se vor derula in cele 27 de state membre. Proiectele sprijina eforturile de elaborare și punere in aplicare a reformelor naționale pentru stimularea creșterii economice. Sprijinul se realizeaza in cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST),…