Stiri pe aceeasi tema

- Cruzime fara margini, intr-o localitate din Teleorman. Un caine este tarat de o mașina, legat de o funie ținuta de un copil aflat in portbagajul autoturismului. Este al doilea caz de acest fel petrecut in ultimele 24 de ore, dupa ce alți doi copii au fost filmați in timp ce schingiuau o pisica.

- Polițiștii clujeni s-au sesizat din oficiu in urma unor imagini ce prezinta un caine legat de o mașina aflata probabil in mers. Imaginile au fost postate pe Facebook insa ulterior ar fi fost șterse. Articolul Cercetari! Caine legat de o mașina aflata posibil in mers apare prima data in Someșeanul.ro…

- Polițiștii fac cercetari in cazul accidentului de la școala din Sangeorz-Bai, in urma caruia o copila de 12 ani a fost grav ranita. Incidentul este cercetat ca agresiune fizica. Autorul este un adolescent de 14 ani din Sangeorz-Bai. Poliția orașului Singeorz-Bai a deschis o ancheta dupa ce o copila…

- Politistii s-au sesizat din oficiu si au intocmit dosar penal pentru uz de arma fara drept, purtare abuziva si omorarea fara drept a animalelor, dupa aparitia in spatiul public a unor imagini cu un cioban amenintat cu o arma si cu un caine legat de partea din spate a unei masini, potrivit purtatorului…

- Astazi, polițiștii din Mureș au fost sesizați ca in localitatea Magherani un caine ar fi legat de un autoturism și transportat in acest mod. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, pentru stabilirea situației de fapt. In urma verificarilor, a fost identificata…

- Politistii din Teleorman s-au autosesizat si au deschis un dosar penal pentru infractiunea de lovire sau alte violente, dupa ce pe Facebook au aparut imagini in care se vede cum un barbat este batut cu un par, pe strada. Conform publicației locale Total Impact, incidentul s-a petrecut saptamana trecuta…

- Caz ingrozitor in comuna Trușeni din municipiul Chișinau. Un barbat a legat un caine de mașina și l-a tarat pe asfalt. Acesta a fost surprins și stopat de alți doi șoferi care au vazut incidentul. Potrivit poliției individual risca pana la o mie de lei amenda.

- Un ofiter de la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta, aflat in timpul liber, a prins un sofer care a incercat sa fuga dupa ce a lovit o masina parcata, in care era si un copil de doi ani. Soferul era baut si avea permisul suspendat, tot pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice,…