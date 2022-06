Poliția cehă a confiscat o jumătate de tonă de cocaină ascunsă în transporturi de banane Poliția ceha a confiscat un transport important de cocaina ascunsa printre bananele care ar fi fost livrate la mai multe supermarketuri, au anunțat, vineri, poliția și presa locala, citate de Reuters. „Angajații supermarketurilor au gasit cuburi de cocaina ascunse in cutii cu banane, in aceasta dupa-amiaza”, a transmis poliția pe Twitter, unde a postat și […] Articolul Poliția ceha a confiscat o jumatate de tona de cocaina ascunsa in transporturi de banane a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia ceha a confiscat o mare cantitate de cocaina ascunsa in cutii cu banane livrate mai multor supermarketuri, transmite Reuters, citand politia si media locale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Politia ceha a confiscat un transport important de cocaina ascunsa printre bananele care ar fi fost livrate la mai multe supermarketuri, au anuntat, vineri, politia si presa locala, citate de Reuters.

- Politia ceha a confiscat o mare cantitate de cocaina ascunsa in cutii cu banane livrate mai multor supermarketuri, transmite Reuters cu referire la politia si media locale, citat de digi24.ro .

- Daramaturile și molozul au inceput sa fie strinse și curațate de pe strazile din Mariupol, chiar de ocupanții ruși aflați in oraș dupa luptele prelungite de acolo. Locuitorii din Mariupol au fost filmați miercuri (11 mai) incercand sa revina la rutina zilnica, dupa ce Rusia a preluat controlul asupra…

- Poliția din Elveția a confiscat nu mai puțin de 500 de kg de cocaina dintr-un transport de cafea care a fost trimis la o fabrica de capsule de cafea. Angajații fabricii din Romont au alertat autoritațile dupa ce au gasit pulbere alba in saci cu boabe de cafea. Ulterior, poliția a gasit droguri in…

- Șeful poliției regionale din Kiev, Andriy Nebytov, a declarat intr-o inregistrare postata pe Twitter ca majoritatea cadavrelor au fost gasite in orașul Bucea, anunța Reuters, citat de Mediafax.„Pana in prezent, am gasit, examinat și predat instituțiilor medico-legale 1.150 de cadavre de civili morți.…

- Angajații serviciilor de urgența din Ucraina au recuperat cadavrele celor decedați la Mariupol, in timp ce președintele rus Vladimir Putin a declarat orașul portuar Mariupol „eliberat” dupa aproape doua luni de asediu. Cu toate acestea, sute de luptatori și civili erau inca ascunși in interiorul unei…

- Autoritațile din Columbia, care lucreaza alaturi de omologii din Statele Unite, au lansat imagini despre care se spune ca arata 3,4 tone de cocaina confiscate in valoare de 120 de milioane de dolari. Drogurile au fost gasite atunci cand o barca cu motor a fost depistata și urmarita de membrii forțelor…