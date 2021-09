Stiri pe aceeasi tema

- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare a lui COROCAESCU CONSTANTIN, de 50 de ani, domiciliat in comuna Veresti, judetul Suceava, care la data de 09.07.2021 a plecat de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. COROCAESCU CONSTANTIN are urmatoarele semnalmente: inalțime 1,83 m,…

- Un tanar in varsta de 28 de ani este cautat de familie și Poliție dupa ce a disparut fara urma acum cinci saptamani. Ionuț Samson este din Vadu Moldovei, iar in ziua de 21 iulie a mers impreuna cu mama sa in Falticeni. A disparut la un moment dat și de atunci nu a mai dat nici un semn de viața. ...

- In județul Suceava s-au raportat 12 cazuri noi de coronavirus, cu 5 in plus fața de ziua precedenta, dupa ce au fost facute 303 teste. Sunt 139 de cazuri active, intre care 26 la Suceava, 16 la Campulung, 14 la Ipotești, 10 la Adancata, 9 la Falticeni și cate 3 la Radauți și la Șcheia. […] The post…

- In județul Suceava s-au raportat 14 cazuri noi de coronavirus, cu 10 in minus fața de ziua precedenta, dupa ce au fost facute 777 de teste. Sunt 117 cazuri active, intre care 20 la Suceava, 17 la Ipotești, 11 la Cimpulung, 10 la Adincata, 8 la Falticeni și 6 la Radauți. 81 de localitați nu […] The post…

- Marți noapte in timp ce conducea autoturismul pe strada Sucevei, din municipiul Falticeni, un barbat de 21 de ani din comuna Bogdanesti a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus de un barbat de 25 de ani din municipiul Radauti, care circula in fata sa. Din accident a rezultat ranirea conducatorului…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 11 iulie a.c., în jurul orei 23.00, Ilea Grigore, în vârsta de 65 de ani, din comuna Negreni, sat Bucea, a plecat de la domiciliul sau, însa nu s-a mai întors și nu a mai putut…

- In județul Suceava nu s-a mai inregistrat nici un caz nou de COVID-19, dupa ce la raportarea anterioara au fost semnalate trei imbolnaviri. S-au facut 777 teste. Au ramas 12 cazuri active, din care cite doua la Vatra Dornei, Falticeni, Fratauții Noi și Granicești, și cite unul la Dolhasca, Dragușeni,…

- Un barbat originar din satul Ustia, raionul Dubasari, este de negasit. Acesta are varsta de 62 de ani, si a disparut de la sfarșitul lunii mai. A plecat de acasa și pana in prezent nu s-a intors.