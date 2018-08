Poliţia caută tineri care au incendiat aproape 100 de maşini Autoritatile mai cauta un adolescent care a participat si el la actiunile de incendiere, consemnate de asemenea in capitala Stockholm si in orasul Uppsala.



In localitatea Trollhattan, situata in apropiere de Goteborg, mai multi tineri au atacat cu pietre politia, dupa cum arata imagini difuzate de mass-media suedeze.



Autoritatile cred ca toate aceste actiuni au fost coordonate si organizate pe retelele de socializare.



Incendierea masinilor, un fenomen care nu este nou in Suedia, astfel de actiuni avand loc si anii trecuti in mai multe orase suedeze, a provocat reactii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

