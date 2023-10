Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii din Ucraina, in varsta de 11, 12, 14 si 15 ani, care se aflau in plasament in acelasi imobil din localitatea Certeze, judetul Satu Mare, au fost dati disparuti, dupa ce au fugit din imobil. Autoritatile solicita ajutorul populatiei pentru gasirea lor, informeaza Agerpres. Cei patru minori…

- Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei minore, de 15 ani, din comuna Cristinești, care a parasit domiciliul, astazi, 19 octombrie, in jurul orei 15:00, iar pana in prezent nu a revenit.

- Fata de 11 ani este din Ilfov și a disparut din Sectorul 2 București, unde a fost vazuta pentru ultima data. Poliția a facut publice semnalmentele fetei și cere ajutorul cetațenilor pentru a o gasi.