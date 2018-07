Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Baia de Arieș a fost sesizata ca, in data de 12 iulie, in jurul orei 18.50, un barbat internat in Centrul de Ingrijire și Asistența Baia de Arieș a ieșit din incinta și nu s-a mai intors. Barbatul se numește Avram Ioan Petru are 40 de ani și este bolnav psihic. Semnalmente: 1.65-1.70m inalțime,…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei IRINA IONELA BECHIR, in varsta de 16 ani, din localitatea 23 August, judetul Constanta.La data de 26 iunie a.c., aceasta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent.Semnalmente: Inaltime 1, 67 m, greutate 90 de kilograme,…

- La data de 26 iunie a.c., Politia Orasului Rovinari a fost sesizata de un barbat din localitate, despre faptul ca in data de 23 iunie a.c., fiica sa Pop Claudia Ioana, de 14 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu si pana in prezent nu a mai revenit. In momentul plecarii minora purta…

- Pe 22 iunie, un barbat, in varsta de 90 de ani, din Braila, s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Braila si a sesizat disparitia, de la data de 16.06.2018, a nepoatei sale, Iosif Neluta, in varsta de 32 de ani, care a plecat in mod voluntar de la domiciliu, la cumparaturi, si nu…

- Mihai Ana Maria, de 17 ani, din Baltesti, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.Semnalmente: inaltime 1, 60, constitutie astenica, 53 kg, par negru, drept, lung, ochi capruiLa momentul plecarii de la domiciliu era imbracata cu pantaloni tip blue-jeans de culoare albastra, bluza de…

- La data de 07 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Rovinari au fost sesizati de o femeie, din localitate, despre faptul ca in dimineata zilei de 06 iunie a.c., fiica sa, Pop Claudia Ioana, de 14 de ani, din orasul Rovinari, a plecat in mod voluntar de la locuinta si nu a mai revenit.…

- Politia Orasului Rovinari a fost sesizata de o femeie din localitate, despre faptul ca in dimineata zilei de 29 mai a.c., fiica sa, Pop Claudia Ioana, de 14 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu si pana in prezent nu a mai revenit. In momentul plecarii minora purta un tricou de culoare…

- La data de 14 mai a.c., Politia Orasului Bumbesti-Jiu a fost sesizata de o femeie de 35 de ani, din localitate, despre faptul ca fiica sa AILIOAIEI BIANCA ELENA, de 17 ani, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 12 mai a.c., cu intentia de a se deplasa in municipiul Targu-Jiu, iar pana in prezent…