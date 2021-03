Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal de Investigatii din SUA nu a reușit inca sa recupereze laptopul sefei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, de la femeia din Harrisburg acuzata ca a jucat un rol in furtul acestuia in timpul asaltului asupra cladirii Congresului SUA, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Departamentul american de Stat a cerut Chinei sa nu mai exercite presiuni asupra Taiwanului. Cererea a avut loc dupa ce Ministerul taiwanez al Apararii a anuntat ca mai multe aeronave chineze au patruns sambata in partea sud-vestica a zonei sale de identificare aeriana.

- Autoritatile federale americane au arestat o femeie din Pennsylvania care ar fi incercat sa fure laptopul sau un hard drive din biroul sefei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, in timpul asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie, au relatat media americane, citate marti de Reuters. …

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din Statele Unite a anuntat luni ca a primit peste 70.000 de ponturi si alte informatii in actiunea sa de a-i aresta pe cei care au luat parte la revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie, scrie news.ro . Protestul convocat de presedintele in exercitiu, Donald Trump,…

- Doi membri democrati ai Camerei Reprezentantilor a SUA au cerut luni Biroului Federal de Investigatii (FBI) sa deschida o ancheta penala in legatura cu presedintele Donald Trump pentru ca a facut presiuni asupra unor oficiali pentru a invalida rezultatele alegerilor prezidentiale, relateaza dpa.…

- Numarul deceselor asociate COVID-19 a ajuns la 346.400 in SUA, tara cea mai indoliata de pandemie, mai mult de un american dintr-o mie fiind ucis de noul coronavirus.Un alt record negativ a fost inregistrat de SUA miercuri, cu peste 3.900 de decese intr-o zi, dupa ce rata infectarilor s-a accelerat…

- Statele Unite au decis sa impuna sancțiuni agenției guvernamentale turce însarcinate cu achizițiile de arme, SSB, pentru achiziționarea de catre Ankara a sistemului rus de aparare antiaeriana S-400, a anunțat luni șeful Diplomația americana Mike Pompeo, potrivit AFP."Masurile luate…

- Presedintele american ales, Joe Biden, il va desemna pe generalul in rezerva Lloyd Austin in functia de Secretar al Apararii, iar el va fi primul afro-american care va detine aceasta functie in Statele Unite, noteaza NBC News, care citeaza mai multe surse.