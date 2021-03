Politia Capitoliului, sediul Congresului american unde au patruns pe 6 ianuarie sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, a declarat miercuri ca are informatii despre o ''posibila intentie a unei militii'' de a ataca joi aceasta institutie, relateaza agentiile AFP si Reuters. ''Luam informatiile in serios'', mai sustine politia Congresului, adaugand ca lucreaza impreuna cu celelalte agentii ale SUA ''pentru a impiedica orice amenintare la adresa Capitoliului'', fara alte detalii. Acest anunt vine in contextul in care membri ai miscarii conspirationiste…