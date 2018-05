Stiri pe aceeasi tema

- Copiliul in varsta de doi ani a cazut, sambata, de la etajul sase al unui bloc din Bucuresti, fiind transportat la spital, a anuntat Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, in jurul orei 15,00, prin apel 112, a fost sesizat un eveniment in care este implicat un minor de aproximativ doi…

- Un proiectil neexplodat a fost descoperit de muncitorii Apa Nova in timpul unor lucrari in cartierul Militari, fiind alertate autoritatile, relateaza Romania TV.La fata locului s au deplasat politistii Sectiei 21 care au securizat zona, urmand ca specialistii de la Unitatea Speciala de Interventie in…

- Soferul care facea drifturi, vineri seara, in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, oprit de politisti cu un foc de arma de avertisment, a fost retinut, a informat Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, retinerea s-a facut pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Un sofer a sesizat miercuri dupa amiaza la 112 ca a fost sicanat in trafic pe raza Sectorului 2, ulterior unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului sau, anunta Politia Capitalei.Politistii au depistat autoturismul in cauza si pe ocupantii acestuia,…

- Un barbat din Bucuresti, recidivist, arestat ultima data pentru furt, la inceputul acestui an, a fost eliberat din arestul Sectiei 12 din greseala. Barbatul a fost condamnat, insa, in decembrie anul trecut, pentru ca a condus fara permis si sub influenta alcoolului, iar instanta precizase la revocarea…