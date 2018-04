Poliţia Capitalei: Tânărul care făcea drifturi în parcarea unui mall a fost reţinut Soferul care facea drifturi, vineri seara, in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, oprit de politisti cu un foc de arma de avertisment, a fost retinut, a informat Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, retinerea s-a facut pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui autoturism avand dreptul de a conduce suspendat. Vineri seara, un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti a fost oprit de politisti cu foc de avertisment si condus la sediu pentru audieri. "In aceasta seara, echipaje ale Sectiei 2 Politie aflate in exercitarea atributiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferul a fost audiat, in noaptea de vineri spre sambata, la Sectia 2 Politie, la finalul audierilor el fiind retinut. Barbatul a fost dus la Politie vineri seara, dupa ce a fost prins de politisti cu focuri de arma. El facea drifturi in parcarea unui complex comercial. "A fost somat verbal sa se opreasca,…

- Un sofer care facea, vineri seara, drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti a fost oprit de catre politistii din cadrul Sectiei 2 Politie dupa folosirea armamentului din dotare. Acesta a fost retinut.

- Focuri de arma in București, in Vinerea Mare. Un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din Capitala a fost somat de politistii din Sectorul 2 sa opreasca, insa din cauza ca acesta a refuzat au fost folosite focuri de arma. Un sofer care executa, vineri seara, drifturi in parcarea…

- Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, vineri seara, ca echipaje ale Sectiei 2 Politie au observat in parcarea unui complex comercial, un conducator auto, care executa drifturi. ”A fost somat verbal sa se opreasca, dar a refuzat si a continuat in aceeasi atitudine, fapt pentru care…

- Un sofer care facea, vineri seara, drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti a fost oprit de catre politistii din cadrul Sectiei 2 Politie dupa folosirea armamentului din dotare.

- Un sofer care executa, vineri seara, drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, a fost oprit de politisti cu un foc de arma de avertisment si condus la sediu pentru audieri, informeaza Politia Capitalei. "In aceasta seara (vineri-n.r.) echipaje ale Sectiei 2 Politie aflate in exercitarea…

- Un sofer care facea, vineri seara, drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti a fost oprit de catre politistii din cadrul Sectiei 2 Politie dupa folosirea armamentului din dotare. Atat soferul cat si pasagerul care-l insotea au fost dusi la sectie pentru audieri.Reprezentantii…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…