Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei solicita sprijinul cetatenilor pentru gasirea unui minor disparut din zona Piata Alba Iulia din Bucuresti. Baiatul are 13 ani, 1,84 metri inaltime, par lung si cret si, potrivit unor surse, el are autism.

- Politia Capitalei a anuntat, joi seara, ca un minor de 13 ani a disparut din zona pietei Alba Iulia din Sectorul 3 si solicita sprijinul populatiei pentru gasirea lui. Copilul este bolnav de autism.

- Politia Capitalei a anuntat, joi seara, ca un minor de 13 ani a disparut din zona pietei Alba Iulia din Sectorul 3 si solicita sprijinul populatiei pentru gasirea lui. Copilul este bolnav de autism.

- Politia Capitalei solicita sprijinul populatiei pentru gasirea unui minor disparut.La data de 30.08.2018 orele 19:00 Politia Sectorului 3, a fost sesizata despre disparitia minorului GONEA FILIP din zona piata Alba Iulia, din Sectorul 3. Baiatul are 13 ani, 1,84 m inaltime, 83 de kg, ochi caprui, parul…

- Politia Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea barbatului din imagini, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt, savarsite la data de 7 noiembrie 2017, in dauna unei femei din Alba Iulia, in timp ce aceasta se afla in incinta unui magazin din municipiu. Barbatul…

- Anchetatorii care investigheaza violentele de la mitingul diasporei din Piata Victoriei fac apel la populatie pentru identificarea unui individ care ar putea avea legatura cu sustragerea armei jandarmeritei batute de huligani.

- O adolescenta in varsta de 15 ani a disparut de la domiciliul din Giroc, in 19 iulie. Alisea Mareike Tikva a plecat de acasa și nu s-a mai intors. The post O minora a disparut din Giroc. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a o gasi appeared first on Renasterea banateana .