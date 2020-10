Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Capitalei si jandarmii au aplicat, in ultimele trei zile, peste 2.080 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 653.850 lei, in urma actiunilor de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- Potrivit Poliției Capitalei, la un restaurant din sectorul 3, polițiștii au constatat ca in interior era organizat un eveniment neautorizat cu aproximativ 50 de participanți. Dupa intervenția polițiștilor, evenimentul s-a incheiat, fiind aplicate amenzi in valoare de 11.500 de lei. Echipe…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ai Direcției…

- Politistii Capitalei au aplicat 1.500 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 475.000 lei, in urma actiunilor desfasurate in weekend de verificare a modului in care sunt respectate masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. "Cu sprijinul Jandarmeriei, Politiei…

- Polițiștii Capitalei au aplicat in weekend peste 1.500 de amenzi in cadrul acțiunilor de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Cu sprijinul Jandarmeriei, Poliției Locale, Inspectoratului…

- In contextul numarului mare de cazuri de COVID-19, forțele de ordine din Bistrița-Nasaud au intensificat acțiunile de verificare și control in tot județul. Pentru nereguli constatate, oamenii legii aplica sancțiuni. Numai in ultimele 24 de ore au fost amendate zeci de persoane, unele pentru ca nu purtau…

- Pe fondul numărului de cazuri de Covid 19 înregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul corona virus, Inspectoratul de poliție Județean Alba intensifica activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea…

- Politistii bucuresteni vor intensifica activitatile de verificare a modului in care se respecta masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in contextul numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus inregistrate in ultima perioada, a declarat sambata purtatorul de…