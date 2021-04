Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza, miercuri dimineata, un numar de 19 perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor…

- Politistii efectueaza joi dimineata perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, ele vizand trei barbati care au furat seifurile dintr-o casa de pariuri si din sediul unei societati comerciale, informeaza news.ro . ”Astazi, 11 martie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 1 , sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, fac mai multe percheziții, marți dimineața, in București, Ilfov și Tulcea intr-un dosar…

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, informeaza Agerpres. „In aceasta dimineata, politisti…

- Politistii fac miercuri dimineata pderchezitii la o adresa din Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala prin achizitii fictive de piese auto, prejudiciul fiind de 1 milion de lei. ”La data de 27 ianuarie a.c., intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul…