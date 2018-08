Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei a anuntat, joi seara, ca un minor de 13 ani a disparut din zona pietei Alba Iulia din Sectorul 3 si solicita sprijinul populatiei pentru gasirea lui. Copilul este bolnav de autism.

- Politia Capitalei a anuntat, joi seara, ca un minor de 13 ani a disparut din zona pietei Alba Iulia din Sectorul 3 si solicita sprijinul populatiei pentru gasirea lui. Copilul este bolnav de autism.

- Politia Capitalei solicita sprijinul populatiei pentru gasirea unui minor disparut.La data de 30.08.2018 orele 19:00 Politia Sectorului 3, a fost sesizata despre disparitia minorului GONEA FILIP din zona piata Alba Iulia, din Sectorul 3. Baiatul are 13 ani, 1,84 m inaltime, 83 de kg, ochi caprui, parul…

- Politistii fac cercetari vineri la sediul filialei PSD Sector 6, dupa ce trei geamuri ale cladirii au fost sparte. Politia Capitalei a anuntat ca s-a primit o sesizare potrivit careia la filiala Sector 6 a unui partid politic personalul a constatat la sosire, in jurul orei 10,00, ca trei…

- Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Biroul Pirotehnic, ofera sprijin Politiei Capitalei pentru efectuarea unui control pirotehnic preventiv care vizeaza verificarea autoturismelor parcate in zona Piata Victoriei. Actiunea are drept scop asigurarea protectiei cetatenilor care…

- Cum a luat naștere CTC STORE? Care este povestea din culisele brandului? CTC STORE, un brand al Cora Trade Center, unul dintre principalii jucatori la nivel național din domeniul distribuției articolelor de birotica și papetarie, a luat naștere din dorința de a crea un concept diferit, de a educa clientul…

- Pompierii intervin in pasajul Jilava dupa ce, in urma ploii de duminica dupa-amiaza, s-a acumulat apa, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Potrivit sursei citate, la pasajul Jilava si pe DN1, in zona Otopeni, s-a acumulat apa, in soseaua Libertatii din comuna Catelu sunt posibil mai multe…