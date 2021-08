Poliţia Capitalei: Focuri de avertisment pentru oprirea unui şofer fugar; bărbatul nu avea permis de conducere Politistii bucuresteni au tras mai multe focuri de avertisment, in noaptea de sambata spre duminica, pentru a prinde un sofer care nu oprise la semnalele agentilor rutieri.



"La data de 22.08.2021, in jurul orei 2,00, politisti din cadrul Sectiei 19, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au efectuat semnal regulamentar de oprire pentru un autoturism, insa conducatorul acestuia a refuzat sa opreasca si a continuat deplasarea in viteza. S-a trecut la urmarirea masinii, fiind solicitat sprijin politistilor aflati in teren, pentru a-l opri", se arata intr-un comunicat transmis…

Sursa articol: agerpres.ro

