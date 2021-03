Doua persoane au fost arestate preventiv, una este sub arest la domiciliu si doua sub control judiciar pentru furt calificat, dupa ce in noaptea de 4/5 martie au dat o spargere la o casa de amanet, informeaza Politia Capitalei.



"In aceasta dimineata, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, politisti ai Sectiei 24 din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au pus in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Cercetarile au…