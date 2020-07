Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de duminica, o serie de controale de amploare, pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru a preveni raspandirea COVID-19.”La data de 12 iulie a.c., sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au desfașurat…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, duminica, o seire de acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19 in zonele aglomerate din județul Cluj.Astfel, sub autoritatea Institutiei Prefectului, la data de 5 iulie a.c., …

- Politistii braileni au efectuat mai multe actiuni, in sistem integrat, pentru verificarea respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta la terase, baruri, cluburi in aer liber si pe plaje, activitati unde este semnalata prezenta unui public numeros.

- Polițiștii au verificat, in weekend, peste 4000 de terase, baruri, cluburi in aer liber și alte locații unde a fost semnalata prezența unui public numeros. Au fost amendate 42 de firme cu activitate in domeniu, dar au fost date sancțiuni și pentru alte nereguli. Potrivit unui comunicat MAI, vineri și…

- Polițiștii bucureșteni au descoperit mai multe nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri și restaurante din Capitala, au aplicat amenzi de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei societați comerciale a fost suspendata.Ieri a fost desfașurata o acțiune in vederea verificarii respectarii masurilor…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, miercuri, o serie de controale pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea respectarii normelor de distanțare sociala.”La data de 3 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au desfasurat actiuni preventive pe raza intregului municipiu.Politistii…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații economico-financiare din Alba au dat amenzi de aproape 10.000 de lei și au confiscat produse alimentare fara documente de proveniența sau cu termen de valabilitate expirat. Acțiunile de control au fost derulate la mai multe magazine din județ. Potrivit…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, marți, o serie de acțiuni pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale impuse in contextul limitarii și prevenirii raspandirii virusul Covid-19.”La data de 26 mai a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj –Napoca, Sectia 2 Politie…