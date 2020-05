Stiri pe aceeasi tema

- Cheful tras de Ludovic Orban și miniștrii la Palatul Victoria are repercursiuni. Dupa ce a fost amendat premierul Orban, acum Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a aplicat sancțiuni contravenționale pentru cinci membri ai Executivului.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sambata, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise, se precizeaza intr-un comunicat al Guvernului. Aceasta vine dupa ce…

