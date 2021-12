Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile vamale din România și Republica Moldova vor suplimenta, pe perioada sarbatorilor, numarul de funcționari la frontiera pe perioada sarbatorilor, vor utiliza toate pistele de control disponibile pentru accelerarea fluxului de marfuri și calatori, atât pe sensul de intrare cât…

- Excelența Sa Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse in Romania a vorbit despre situația relațiilor dintre Rusia și Occident din prezent și a explicat daca exista un sentiment de confruntare intre Rusia și Uniunea Europeana.

- Ministerul Sanatatii anunta, sambata seara, ca primele doua cazuri cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania. „In aceasta dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secventieri efectuate la Institutul National de Cercetare…

- Trei dintre persoanele repatriate din Africa de Sud diagnosticate cu COVID Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.png Trei dintre persoanele repatriate ieri din Africa de Sud au fost diagnosticate cu COVID-19, la testarea efectuata dupa sosirea în România.…

- Cantitatea livrata Romaniei consta in 355.200 doze de vaccin, transportul fiind asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse maine in București pe cale terestra. Autoritațile de la nivel central spun ca dozele vor fi depozitate la Compania Naționala „Unifarm” SA, iar in perioada…

- Autoritațile au anunțat, joi, ca 415 persoane infectate cu COVID și-au pierdut viața, dintre care 413 in ultumele 24 de ore, alte doua decese fiind inregistrate anterior. Totodata, numarul de cazuri noi confirmate se ridica la 13.197, fiind efectuate la 68.099. In ceea ce privește numarul persoanelor…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romana, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca Romania a depașit pragul de 40% de persoane cu varsta de peste 18 ani care s-au vaccinat impotriva Covid-19, intr-o conferința de presa organizata duminica. Dorința de vaccinare in Romania a crescut considerabil in ultimele…

- București, 18 octombrie 2021 – Solaris Bus & Coach, lider european in producția de vehicule electrice pentru transport public, va prezenta in premiera in Romania autobuzul pentru transport in comun Urbino 12 cu hidrogen, in cadrul unui tur național. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va…