Poliţia Capitalei: Bărbat reţinut după ce a postat pe Internet ameninţări la adresa unei familii Politistii de la Sectia 19 din capitala au retinut, sambata, un barbat, la domiciliul caruia a fost efectuata o perchezitie in cursul diminetii, dupa ce acesta a postat pe Internet o filmare in care ameninta o persoana si familia acesteia, pe parcursul filmarii fiind prezentate o sabie si un pistol.



Potrivit unei informari transmise sambata de catre Politia Capitalei, in data de 27.08.2020, la Sectia 19 Politie s-a prezentat o persoana care a reclamat ca in aceeasi zi, in jurul orei 10,00, a fost publicat pe o retea de socializare, un material video, in care un barbat ii adreseaza

Sursa articol: agerpres.ro

